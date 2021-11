Boruto: comincia il test finale nell'anteprima dell'episodio 223: Inojin apre le danze

Il nuovo arco narrativo anime original di Boruto: Naruto Next Generations promette scintille, scintille che stanno per accendersi nell’episodio 223, in cui finalmente comincia la prova finale del secondo esame chunin. A scendere per primi sul campo di battaglia, in una sfida per l’orgoglio, saranno Inojin Yamanaka e Hoki Taketori.

In seguito alla prova scritta e a quella sul campo, a gran sorpresa il Settimo Hokage ha interrotto i festeggiamenti degli ultimi dieci partecipanti rimasti annunciando un ultimo, arduo test. Questa volta, i genin della Foglia dovranno sfidarsi l’uno contro l’altro in un combattimento uno contro uno. Prima del “fischio d’inizio”, però, in Boruto 222 ai ragazzi è stato concesso un giorno di riposo.

Nel corso della prossima puntata, le cui immagini in anteprima sono state condivise su Twitter dall’utente @Abdul_S17, vediamo Konohamaru Sarutobi annunciare i primi concorrenti a prendere parte alla sfida, Inojin e Hoki. Quella tra loro non sarà però una sfida normale. Entrambi i genin, infatti, sono sotto la tutela di Sai, uno in qualità di suo figlio, l’altro in qualità di membro della squadra speciale ANBU, di cui Sai è il responsabile.

Se Inojin è specializzato nell’arte dell’ultra illustrazione e spirituale, come suo padre e sua madre Ino, Hoki è invece abile nell’arte della terra, nei sigilli e nella memoria fotografica. Chi trionferà infine in questa battaglia per l’onore e l’orgoglio, inchiostro o terra? Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Boruto parteciperà al Jump Festa 2022: quali novità verranno presentate all'evento più atteso di Shueisha?