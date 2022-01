Boruto: la community esplode sui social per gli spoiler del capitolo 66

I suoi due figli, decideranno di farla finita una volta per tutte . Quando Boruto riprende momentaneamente conoscenza, intima al fratellastro di ucciderlo. Per proteggere l'Hokage , Kawaki è disposto a tutto e non se lo lascia ripetere due volte.

Accorsi sulla scena, anche Naruto e Shikamaru sono stati fermati dalla furia di Borushiki. Mentre Code teneva in ostaggio l'assistente dell'Hokage, l'Otsutsuki si apprestava a eliminare il Settimo. Le forti emozioni, però, hanno fatto risvegliare il Karma in Kawaki .

A pochissimi giorni dall'uscita ufficiale sulla piatta formadigitale MangaPlus e sulla rivista mensile V-Jump, il capitolo 66 di Boruto: Naruto Next Generations è stato già interamente spoilerato sul web. Quel che accadrà, ha fatto mobilitare i fan, accorsi sui social per esprimere il loro dolore.

