Boruto: in che condizioni si trova Mitsuki dopo gli eventi dell'ultimo episodio?

Impegnati nella nuova missione di proteggere le cellule del primo Hokage, Boruto e i suoi compagni si sono imbattuti in Deepa, personaggio introdotto nell’anime Boruto: Naruto Next Generations come membro dell’organizzazione Kara, e che ha messo in difficoltà l’intero Team 7. Vedendo i suoi compagni a terra, Mitsuki ha mostrato la sua vera forza.

Durante lo scontro era stato Deepa stesso a presentare la sua tecnica segreta, che gli consente di indurire parti del suo corpo grazie alla manipolazione del carbonio contenuto nel suo stesso organismo. Utilizzando questa particolare abilità è riuscito a fermare gli attacchi dei due ninja, che dopo aver subito un duro colpo, sono caduti entrambi a terra, privi di sensi.

Infuriato per quanto accaduto, Mitsuki ha usato la sua Modalità Eremitica, grazie alla quale è riuscito non solo a proteggere i suoi amici, ma anche a fuggire dallo scontro e trovare un riparo. Sappiamo però che ad ogni attivazione di tale modalità il suo corpo subisce gravi danni, e ora il giovane ninja si trova in condizione critiche.

Nell'ultimo episodio vediamo Boruto e Sarada in ospedale, riprendersi dalle ferite riportate in seguito al combattimento, mentre a prendersi cura di Mitsuki è suo padre, Orochimaru. Il Sannin deve eseguire una procedura molto complessa per salvare la vita del figlio, creato sinteticamente, le cui cellule stanno rapidamente morendo.

In passato aveva già detto a Mitsuki di non usare la Modalità Eremitica, e sembra che dopo l'ultima attivazione gli organi del ragazzo non funzionino correttamente. Orochimaru dovrà quindi creare nuovi organi in una corsa contro il tempo, visto che le condizioni di Mitsuki sembrano peggiorare pesantemente di ora in ora.



