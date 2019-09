Boruto: cosa intende fare Shukaku nel prossimo episodio?

Nonostante negli ultimi mesi la serie di Boruto: Naruto Next Generations ha creato non poco dissenso tra i fan, i recenti avvenimenti hanno portato a dei risvolti interessanti, che forse vedranno l'intervento diretto dell'Hokage. Scopriamo insieme i dettagli.

La pagina @NARUTOtoBORUTO ha condiviso su Twitter delle immagini riguardanti l'episodio 126, che andrà in onda proprio nella giornata di oggi in Giappone. Sembra chiaro che la missione di Boruto, di scortare il cercoterio Shukaku al villaggio della foglia, per evitare che Utsutsuki Urashiki lo prenda, e garantendo così la sua sicurezza tra le mani dell'Hokage Naruto, sia andata a buon fine.

Tuttavia Shukaku non è molto sollevato dalla vicinanza con Kurama, la volpe a nove code, e sembra voler elaborare un piano per scatenare il suo astio nei confronti del demone di Naruto. Stando a quanto affermato nel post presto vedremo un ritorno, si spera in grande stile, di più cercoteri all'interno della serie, dopo molto tempo.

Nei frame si possono distinguere Naruto, incredibilmente serio, sua figlia Himawari giocare con Shukaku e anche pronta ad utilizzare il Byakugan, per concludere poi con una bellissima inquadratura su diversi Demoni di chakra. Ricordiamo che di recente sono emersi anche gli spoiler dell'episodio 127, che riguarderanno l'eredità di Jiraiya, un personaggio rilevante nella prima serie di Naruto.