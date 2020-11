Boruto: cosa deve fare Kishimoto per migliorare il manga? Discutiamone

La notizia che Masashi Kishimoto è diventato il nuovo mangaka di Boruto è stata accolta con emozioni contrastanti tra i lettori. Dove arriverà Boruto: Naruto Next Generations con la sua direzione?

Mentre il prossimo arco narrativo del manga comincia a prendere forma, il capitolo 52 di Boruto: Naruto Next Generations preannuncia la potenziale morte di uno dei protagonisti. Il coinvolgimento del maestro Kishimoto non poteva arrivare in un momento migliore. Ma quali elementi potrà aggiungere al sequel della sua opera per riaccendere l'entusiasmo del pubblico?

D'ora in avanti, Boruto: Naruto Next Generations dovrà dare maggior risalto al suo protagonista. Il figlio del Settimo Hokage merita un maggiore sviluppo e per suscitare l'interesse dei lettori dovrà riuscire a liberarsi dall'ingombrante ombra di Naruto e Sasuke, i due ninja più potenti dell'opera. La morte di uno dei due protagonisti potrebbe dare a Boruto l'opportunità di svoltare il suo destino, sempre a patto che sappia reagire in modo corretto alla scomparsa di suo padre o del suo maestro.



Il successo di Naruto risiede anche nella grande varietà di protagonisti secondari, ognuno con le proprie abilità inedite. Ciò non è avvenuto nel manga di Boruto. I giovani shinobi del Villaggio della Foglia, infatti, sembrano una mera copia della generazione passata.



I prossimi capitoli del manga di Boruto: Naruto Next Generations saranno decisivi per il futuro della serie. Qualora non dovessero rispettare le attese dei fan, la serie affonderebbe, portando con sé anche l'opera principale. Kishimoto dovrà evitare a qualsiasi costo che un evento del genere possa realmente accadere. L'attuale arco narrativo è uno dei più promettenti, ma a questo punto ci sarebbe bisogno di un passaggio di consegne tra la generazione di Naruto e quella di Boruto. E secondo voi a cosa potrebbe portare l'intervento di Kishimoto? Nel frattempo, ammiriamo la nuova forma di Naruto nella cover page di Boruto capitolo 52.