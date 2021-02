Boruto: cosa si nasconde dietro al piano illogico di Kashin Koji?

Incaricato da Jigen di recuperare il Recipiente, fondamentale per la riuscita della missione dell'Organizzazione Kara, il misterioso e potente Kashin Koji ha a sua volta rigirato l'incarico a un Esterno del gruppo. Ma perché l'antagonista di Boruto: Naruto Next Generatiosn non ha agito direttamente?

In seguito al dirottamento del dirigibile che trasportava il Recipiente dell'Organizzazione Kara, il leader del gruppo criminale ha incaricato Kashin Koji di recuperare al più presto possibile l'ambito Vessel. Tuttavia, invece che agire immediatamente e recarsi di persona sul luogo del misfatto, dove peraltro si stavano già palesando i ninja di Konoha, l'antagonista ha perso tempo reclutando un Esterno. Cosa si nasconde dietro questo piano illogico?

Per recuperare il Recipiente, Koji ha assoldato Ao, eroe della Quarta Grande Querra Ninja che si è rivelato essere un traditore. Oltre a ciò, all'ex ninja della Nebbia è stato intimato di eliminare chiunque sia stato inviato a indagare sul luogo dell'incidente, ovvero Konohamaru, Mugino e il Team 7.

Sebbene si sia già occupato di uno di essi e abbia dimostrato la sua fedeltà a Kara, Ao potrebbe subire gli effetti del Talk no Jutsu e tornare sulla retta via. Inoltre, Konohamaru e i suoi giovani allievi sono shinobi da non sottovalutare, una grande minaccia per un ninja ormai quasi in pensione e che ha subito gravi ferite durante la guerra.

Koji dovrebbe essere uno dei membri più forti dell'Organizzazione Kara, dunque perché non occuparsi lui stesso dei rivali del Villaggio della Foglia? Più Koji prolunga la ricerca del Recipiente, maggiori sono le possibilità che i ninja di Konoha riescano a trovarlo. L'Interno di Kara sta valutando quanto Ao sia un agente affidabile, dato che tra i membri di Kara si nasconde un infiltrato, ma questo piano lo sta facendo passare come un completo incompetente.

Nel mentre, l'Organizzazione Kara potrebbe star nascondendo un secondo Recipiente in Boruto. Scopriamo inoltre cosa ha spinto un eroe di guerra a cambiare improvvisamente fronte in Boruto.