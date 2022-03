Boruto: cosa sappiamo sulla prossima ending della serie anime? Il titolo della sigla!

Mentre la saga originale del Clan Funato prosegue, è giunta notizia ufficiale che la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations adotterà presto una nuova sigla di chiusura. Di questa, finalmente sappiamo il titolo, oltre che il nome della band che la compone.

Una nuova ending di Boruto debutterà nel mese di aprile 2022! Questa, che sostituirà l’attuale, meravigliosa VOLTAGE di Anly, sarà la ventesima sigla di chiusura della serie e sarà probabilmente adottata a partire dall’episodio 243, il primo del prossimo mese. Si tratta però solamente di un ipotesi, dato che la nuova ending potrebbe arrivare in contemporanea con il prossimo arco narrativo, che dovrebbe essere ancora una volta originale.

Quel che è ufficiale, è che la prossima sigla di chiusura dell’anime di Boruto è composta dalla rock band giapponese This is Japan. Il titolo della canzone da loro eseguita è “Twilight Fuzz”. Al momento, la traccia è ancora nascosta, e non sappiamo se la clip fornirà dettagli per quanto riguarda i prossimi accadimenti dell’anime, o se invece sarà del tutto slegata dagli eventi futuri.

Attualmente, Boruto e i compagni del Team 7 stanno vivendo una spettacolare avventura al fianco degli alleati del Villaggio della Nebbia. Accanto a Kagura e i suoi spadaccini, in Boruto 240 conosceremo il sogno di un giovane carpentiere navale. La lotta contro il Clan Funato, che ha invaso il Paese dell’Acqua, è ancora lungi dall’essere risolta. Riusciranno i giovani ninja a sconfiggere i pericolosi componenti dell’organizzazione pirata?