Boruto: cosa sta succedendo a Naruto e Hinata? Aggiornamenti sulle condizioni dell'Hokage

Accecato dall'odio nei confronti degli Otsutsuki e dal troppo amore provato nei confronti di colui che per la prima volta in vita sua gli ha fatto dono di rispetto e accoglienza, Kawaki ha relegato Naruto e sua moglie Hinata in una dimensione parallela sfruttando i poteri del Karma. Ma cosa sta succedendo all'Hokage in Boruto?

Per evitare che Naruto si intromettesse nella sua missione omicida contro Boruto, Kawaki ha usato i poteri che un tempo erano di Isshiki Otsutsuki per aprire un portale verso una dimensione sconosciuta. Il ragazzo è intenzionato a nascondere lì il suo amato Settimo Hokage fino a quando Boruto non sarà morto e Code sconfitto.

Il capitolo 80 di Boruto fornisce ai lettori un aggiornamento sulle condizioni in cui versano Naruto e Hinata. L'Hokage non ha potuto vedere suo figlio diventare un villain ricercato da Konoha. Shikamaru e persino Sasuke si sono messi a caccia di Boruto, il quale a causa dell'Onnipotenza di Eida ha visto la sua vita scambiarsi con quella di Kawaki.

Naruto non può far nulla per proteggere suo figlio e convincere la sua gente a fermarsi dal commettere un errore irreparabile. Naruto e Hinata non solo sono finiti senza via d'uscita in una dimensione a cui nessuno ha accesso, ma sono anche caduti in una sorta di tepore etereo che li mantiene in perfetta salute. Per loro il tempo è come se non stesse trascorrendo, ma nel frattempo Boruto potrebbe persino andare incontro alla morte. Il manga di Boruto è in pausa e per scoprire cosa accadrà ai ninja di Konoha bisognerà attendere l'estate.