Boruto: che cosa succederà nella Parte 2? Le anticipazioni sul ritorno dell'anime

Con un totale di ben 293 episodi, che hanno alternato picchi di qualità elevati a momenti piuttosto poveri e tante, troppe saghe originali, la prima parte della serie anime di Boruto: Naruto Next Generations è giunta al termine. Che cosa accadrà in futuro?

La trasmissione dell'anime di Boruto termina per far spazio a quattro episodi inediti di Naruto, in arrivo a settembre in occasione delle celebrazioni per il 20° anniversario della serie anime di Studio Pierrot. Al momento non c'è una data per il ritorno di Boruto, la cui pausa potrebbe anche essere estesa fino a inizio 2024 poiché lo studio d'animazione responsabile della serie è attualmente impegnato sia con Bleach: Thousand-Year Blood War che con Black Clover. Ma che cosa accadrà nella Parte 2 di Boruto?

Nella seconda parte dell'anime di Boruto il figlio del Settimo Hokage dovrà fare i conti con l'insidia nascosta nel suo corpo. Momoshiki ha rinunciato alla sua reincarnazione per impedire la morte di Boruto, ma l'Otsutsuki non rinuncerà certo alle sue brame e tenterà di prendere nuovamente possesso del corpo del suo ospite.

Nonostante le sue azioni, Kawaki è già stato perdonato dal Settimo Hokage, che non ha dato ascolto alle parole del fido consigliere Shikamaru. Kawaki ha però già avvisato Boruto che qualora tornerà a rivelarsi una minaccia non esiterà nuovamente. Tra i due potrebbero scoppiare le scintille da un momento all'altro.

Code, infine, ha subito una sconfitta umiliante sia contro Boruto che contro Kawaki. Al momento l'erede della volontà di Isshiki non è in grado di competere con i due ragazzi, ma ha promesso a Shikamaru e Naruto che tornerà all'attacco. Il suo obiettivo sarà quello di rapire Amado per rimuovere i limitatori che dimezzano il suo vero potere. Dalla sua parte ci saranno Eida e Daemon, che però non sembrano interessati alla missione dell'alleato, ma piuttosto unicamente al proprio tornaconto.