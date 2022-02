Boruto: cosa succederà a Kawaki in seguito ai recenti avvenimenti? Discutiamone

Lo shock del precedente appuntamento, svanisce in Boruto: Naruto Next Generations capitolo 67. Quel personaggio è ancora in vita, ma di contro, un altro attende certezze sul suo futuro. Cosa gli accadrà? Sarà costretto ad allontanarsi da Konoha, e dal suo caro patrigno, oppure la sua famiglia deciderà di restargli vicino?

Come già evidenziato dagli spoiler di Boruto 67, Momoshiki ha salvato la vita di Boruto. Il figlio dell’Hokage, grazie alle capacità del Karma, è stato resuscitato dall’Otsutsuki, che però ha ancora intenzione di proseguire con il suo piano malvagio. Ora, però, a preoccupare, è il destino di un altro protagonista.

Mentre Naruto piange sconvolto la fine del suo piccolo, Kawaki continua la sua battaglia. Code, liberando Shikamaru dalla sua presa, cerca di fuggire attraverso i suoi Claw Marks, ma il Sukunahikona impedisce ogni via di fuga. Costretto al combattimento, viene surclassato dall’ex recipiente di Isshiki, che è un’arma perfetta.

Tuttavia, quando Kawaki sta per farla finita, Code richiama a sé Daemon, che mette fuori gioco il protetto del Settimo Hokage. Code può ora fare ritorno alla base, dove ad attenderlo c’è Eida, preoccupata per Kawaki. Nel frattempo, corso da Naruto, Shikamaru riflette sulla situazione. Il consigliere dell’Hokage, senza lasciarsi andare emotivamente, afferma che bisogna scegliere immediatamente cosa fare con Kawaki.

Il ragazzo, ha ucciso senza alcuna esitazione Boruto, e le motivazioni del gesto non bastano a giustificarlo. Naruto, però, dimostra ancora una volta il suo immenso cuore e perdona, almeno all’apparenza, il figlioccio. Nonostante il crimine commesso, Kawaki fa parte della famiglia Uzumaki e come tale dovrà fare ritorno al Villaggio della Foglia. In Boruto 67 è la fine dei giochi, ma le parole di Naruto non sembrano concordare con il suo volto scuro. Suo figlio è ancora vivo, ma l’anime dell’Hokage è tormentato.