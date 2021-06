Boruto: che cosa sta tramando l'Organizzazione Kara? Il mondo ninja è in pericolo

L'Hokage è recentemente riuscito a sconfiggere uno degli Interni dell'Organizzazione Kara, ma a quanto pare il gruppo criminale ha ancora diversi assi nella manica. Difatti, come abbiamo visto nelle ultime puntate di Boruto: Naruto Next Generations, Delta non è stata eliminata come si pensava. Ma a destare preoccupazione è un nuovo antagonista.

Le immagini in anteprima di Boruto 202 hanno reso chiaro quale sarà il prossimo avversario del Villaggio della Foglia. A cercare di perseguire l'obiettivo dei Kara questa volta sarà Boro, membro più imponente del gruppo criminale.

A differenza degli altri Interni, però, Boro sembra agire in modo totalmente autonomo. Invece che preoccuparsi del Recipiente e degli ordini di Jigen, il gigantesco antagonista sta radunando un gruppo di devoti seguaci per uno scopo ancora non ben definito.

Come abbiamo visto in precedenza, l'Interno di Kara sta viaggiando tra i villaggi meno fortunati per rinfoltire le fila dei suoi sostenitori. Curando i malati e promettendo l'eterna felicità, Boro sembra seguire la vita che avevano intrapreso Obito e Madara Uchiha, ossia quello di assoggettare tutto il mondo ninja allo Tsukuyomi Infinito.

Qualora dovesse realmente riuscire a realizzare questa tecnica ipnotica, solamente pochi eletti riuscirebbero a resistergli. I ninja di Konoha dovranno anticipare la sua mossa e fermarlo ben prima che ci riesca. Tuttavia, se Boro dovesse rivelarsi forte quanto o più di Delta, allora sarà necessario assolutamente l'intervento di Naruto e Sasuke.

Cosa ne pensate del piano di Boro? Le sue azioni sono slegate da quelle degli altri componenti di Kara? Ecco l'inquietante scoperta di Sasuke in Boruto.