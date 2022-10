Boruto: un cosplay di Naruto in Baryon Mode al femminile con bodypaint

Anche dopo una vita passata da allenarsi, Naruto Uzumaki è capace di tirare fuori degli assi dalla manica. Grazie al suo rapporto con la Volpe a Nove Code Kurama, il ninja protagonista della storia decennale ha potuto dare il suo contributo anche in Boruto: Naruto Next Generations, il racconto incentrato perlopiù su suo figlio.

Durante lo scontro con Isshiki Otsutsuki è stato necessario sfoderare la Baryon Mode, una trasformazione che porta all'estremo il potere delle Forze Portanti, pena però la morte del cercoterio. Kurama ha dato il suo addio ai lettori di Boruto: Naruto Next Generations, lasciando un Naruto forte per quei minuti ma poi indebolito. Non si vedrà più quindi la Baryon Mode nel manga o nell'anime.

La cosplayer Yaiza Perez però non si fa limitare da questo. Questo cosplay di Naruto in Baryon Mode al femminile è stato realizzato in bodypaint, con il chakra giallo e rossiccio tratteggiato su tutto il corpo insieme ai simboli neri che non nascondono i marchi che fuoriescono dal centro del chakra di Naruto. Ovviamente sono state realizzate anche le orecchie gialle sui capelli biondi e le code arancioni alle spalle.

Yaiza Perez ci ha messo grande cura in questa trasformazione, cosa ne pensate? Chissà se Naruto tornerà con un power up più forte dei precedenti.