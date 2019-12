Boruto: un cosplay natalizio di Kakashi Hatake ci augura buone feste

Kakashi Hatake è senza dubbio uno dei personaggi più amati dal fandom di Naruto. Sarà per il misterioso volto perennemente coperto, sarà per le sue tecniche, ma è certamente uno dei più carismatici personaggi inventati dall'estro di Masashi Kishimoto, tanto da essere da sempre uno dei più cosplayati

Le feste si avvicinano puntualmente ed inesorabilmente come ogni anno. Il cosplayer danchou_raven ci mostra, per queste feste, uno splendido cosplay del nostro Copia Ninja preferito (con tanto di maglioncino a tema), intento a godersi le meritate vacanze natalizie. Cosplay che potete ammirare in calce alla notizia. Fateci sapere, nei commenti, cosa ne pensate della performance del cosplayer.

Nel frattempo, nell'anime Boruto: Naruto Next Generations stiamo assistendo alle fasi conclusive dello scontro tra Boruto, Naruto, Jiraya ed Urashiki. Dopo avere svelato il punto debole del perfido Urashiki e nel precedente episodio avendolo sconfitto, il prossimo episodio potrebbe mostare un momento molto emozionante per il figlio di Naruto e portare a conclusione quest'arco narrativo temporale che ha visto il giovane ninja della Foglia, accompagnato da Sasuke Uchiha, visitare i luoghi del passato del padre e a conoscerne la versione da bambino, incontrare una giovane Saskura e gli altri amici del Villaggio della Foglia