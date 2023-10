Boruto: un cosplay di Sakura adulta e speciale in questa foto a tinte rosa e rosse

I personaggi dei manga, per la maggior parte delle volte, resta sempre identica dall'inizio alla fine della storia. I mangaka optano raramente per dei timeskip estesi e molteplici, nel corso della serie, in modo tale che i protagonisti rimangano sempre identici. La situazione per i sequel cambia, come ben noto nel caso di Boruto.

Dopo anni passati a fare la protagonista femminile nel manga di Naruto, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, Sakura Haruno è tornata alla fine della serie originale da adulta, diversi anni dopo ormai madre e parzialmente ritirata dalle scene. Questo ruolo è stato ripreso anche in Boruto: Naruto Next Generations, dove ormai ha ben poco da dire rispetto ai più giovani. Tuttavia, Sakura rimane una ninja importante nell'ecosistema della serie, e tutti la ricordano per i suoi momenti passati nel team 7, quando ha combattuto fianco a fianco con Naruto e Sasuke. Adesso tornerà giovane nella serie speciale di Naruto, ma la si può comunque ammirare da adulta in altri modi.

In attesa che i prossimi capitoli di Boruto: Two Blue Vortex la riportino in scena per mostrarla dopo i tre anni di timeskip, potete ammirare questo cosplay di Sakura Haruno adulta in abito rosso, in maniera un po' diversa dal solito. La cosplayer Refeen ha ripreso i colori principali della kunoichi del Villaggio della Foglia, proponendola però con i capelli lunghi invece che corti, e con un abito rosso lungo che viene accompagnato da rose e fiori, quasi da danzatrice. Il byakugo spicca come al solito al centro della fronte, in rosa. Si tratta quindi di una Sakura speciale, la vedreste bene in Boruto?