Boruto: un cosplay di Sakura Haruno adulta in tutto il suo splendore

In Naruto sono stati presentati tantissimi personaggi che, dopo diverse difficoltà superate, sono riusciti a raggiungere i propri sogni. Ma per loro c'è ancora tanto spazio in Boruto: Naruto Next Generations, sequel dell'opera che attualmente viene sceneggiato ancora una volta da Masashi Kishimoto, mentre ai disegni c'è Mikio Ikemoto.

Il duo si sta preparando al capitolo 56 di Boruto che ci porterà a rivedere i personaggi nuovi e quelli storici. Tra questi ultimi, c'è anche Sakura Haruno, storico membro del team 7 oltre Naruto e Sasuke. Guidata da Kakashi ha affrontato parecchie missioni, mentre il suo ruolo si è poi consolidato grazie all'allenamento con Tsunade.

Sakura è diventata quindi un ottimo ninja medico ma dotata anche di una grande forza e capacità. Queste capacità non sono state messe molto in mostra in Boruto: Naruto Next Generations, ma i fan continuano comunque a sostenerla. E infatti in rete continuano ad arrivare cosplay su Sakura Haruno, con uno dei più recenti realizzato dalla cosplayer Oichi.

In basso vediamo una Sakura che indossa lo stesso outfit visto di recente in Boruto, mentre intorno a lei c'è un paesaggio innevato in stile orientale che però abbiamo visto raramente nel corso dell'anime. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti di questo cosplay a tema Boruto: Naruto Next Generations.