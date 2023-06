Boruto: un cosplay di Sakura Haruno ormai adulta

Le gesta di Boruto Uzumaki ancora devono concludersi. Il ragazzo, figlio del famoso settimo Hokage del Villaggio della Foglia, sta attraversando uno dei suoi periodi più duri. Tuttavia manca non troppo al finale di Boruto e questo significa che si rivedranno tanti personaggi che hanno fatto la storia di questo mondo ninja, partito con Naruto.

Tra coloro che torneranno dopo il timeskip di Boruto c'è Sakura Haruno, uno dei personaggi principali della serie manga e anime Naruto creata da Masashi Kishimoto nel 1999 e che continua ancora oggi nel sequel con il figlio. Inizialmente introdotta come una giovane ninja con una personalità vivace e impulsiva, nel corso della serie Sakura si evolve diventando una kunoichi forte e determinata.

Sakura fa parte del Team 7 insieme a Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, guidati dal leggendario ninja Hatake Kakashi. Sin dall'inizio, Sakura dimostra una grande abilità nella manipolazione del chakra e nell'utilizzo delle tecniche mediche, diventando una kunoichi medica molto talentuosa, portando avanti questa dote anche in Boruto: Naruto Next Generations.

Il suo personaggio ormai non è più molto influente, ma è rimasta comunque la sua presenza nella serie. L'italiana Robin Ren propone questo cosplay di Sakura Haruno ormai adulta, quindi trentenne come si vede in Boruto: Naruto Next Generations. Sakura ha più o meno lo stesso aspetto che ha ormai da anni, con i capelli rosa portati corti e un vestito rosso, diverso rispetto a quello visto in Shippuden o The Last, ma comunque con un taglio simile e un tono identico. Cosa ve ne pare di questa versione?