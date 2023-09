Boruto: ecco un cosplay di Sarada Uchiha dopo il timeskip

La prima parte del manga di Boruto si è conclusa. Il protagonista biondo, figlio di Naruto e quasi identico al padre, ha iniziato la sua carriera da ninja non senza problemi. Col tempo, però, si è riguadagnato la fiducia e la stima di tante persone, proseguendo con le missioni del suo team 7, composto anche da Mitsuki e Sarada Uchiha.

I ragazzi erano poco più che tredicenni all'inizio di Boruto: Naruto Next Generations, però le cose nel tempo sono cambiate. L'arrivo di Kawaki a Konoha, i numerosi assalti dei membri di Kara, il pericolo di Code e soprattutto gli eventi scatenati dall'onnipotenza di Eida hanno portato a un cambio radicale nella serie. E così c'è stato un timeskip che ha fatto crescere tutti, rendendoli più tendenti all'età adulta. Anche Sarada è cresciuta molto, cambiando naturalmente outfit.

La figlia di Sasuke e Sakura porta sempre i capelli corti, ma questi sono più liberi e non aderenti al viso, mentre i colori che indossa rimangono gli stessi: il rosso e il nero. Gli abiti sono molto più particolari, con vestito nero a pantaloncino corto con sopra una giacca con esterno nero e fodero interno rosso. Gli orecchini che riportano lo stemma del clan Uchiha sono un piccolo dettaglio da non lasciarsi sfuggire.

E sono tutti questi i dettagli captati da Jucyzxz, cosplayer che ha interpretato la ragazza di Boruto: Two Blue Vortex. Questo cosplay di Sarada dopo il timeskip è davvero ben fatto, al netto di qualche dettaglio ancora dal limare, visto che la presentazione di questo character design è avvenuta da meno di un mese. Sarada non sarà protagonista nel manga, ma di sicuro lo è stata in questo scatto.