Boruto: la cosplayer Wegenaer realizza un perfetto Kawaki

Il manga e l'anime di Boruto: Naruto Next Generations differiscono per molti aspetti, ma entrambi hanno presentato un certo personaggio: Kawaki. Se nell'anime però è apparso brevemente, nel manga di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto il ragazzo sta avendo parecchio spazio ed è stato protagonista di uno degli ultimi archi narrativi.

Col tempo, nonostante il suo carattere scostante e la rivalità acerrima con Boruto, ha iniziato a farsi apprezzare sia dai personaggi del manga di Boruto: Naruto Next Generations che dagli appassionati lettori. Con la popolarità in aumento iniziano ad arrivare anche cosplay di alto livello dedicati a Kawaki.

Uno di questi è stato realizzato da Wegenaer, cosplayer che ha già lavorato sul mondo di Naruto con una perfetta realizzazione di Obito in compagnia di Madara. La ragazza ha deciso di interpretare Kawaki ed entrare quindi nel mondo del sequel e, come si può vedere dalle foto in calce, ha deciso di realizzare il personaggio sia in stato normale che in quello in cui utilizza il misterioso karma.

Nella prima foto si vede Kawaki col giubbino blu e la maglia bianca, con un aspetto punk, mentre sulla mano sinistra si nota il piccolo segno del suo potere. Nella seconda immagine viene sprigionato invece il karma su tutto il suo corpo e l'inquadratura più vicina permette anche di notare al meglio la realizzazione sui capelli e sul viso. Vi è piaciuto questo cosplay?

Come affermato dall'autore, per il momento il manga di Boruto è al sicuro dal Coronavirus.