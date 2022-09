Boruto, cover page e spoiler per il capitolo 73: la nuova missione del Team 7

In Boruto 72 Code ha compiuto la sua prima mossa. Dopo essere stato tradito dai suoi stessi compagni, l'erede della volontà di Isshiki Ootsutsuki ha scomposto la Decacoda per formare un piccolo, ma letale esercito. Konoha deve prepararsi a una nuova invasione.

A pochi giorni dal rilascio ufficiale sulla piattaforma digitale MangaPlus, in rete sono emersi i primi spoiler di Boruto: Naruto Next Generations capitolo 73. Star della cover page sarà Sarada Uchiha, in completo verde. Secondo Kishimoto, Sarada è la versione femminile di Sasuke.

Nel capitolo in uscita il 20 settembre, il Team 7 viene richiamato nell'ufficio dell'Hokage, dove sono presenti anche Shikamaru, Sumire e Konohamaru. Il consigliere informa i presenti del rapimento di Amado, che però è riuscito a liberarsi e a reclutare due nuovi alleati, e della rimozione dei limiti di Code. Al Team 7 verrà assegnata una nuova missione, nome in codice "ROOM-SHARING". Boruto e Kawaki dovranno restare sempre al fianco di Eida, poiché il suo potere non ha effetto sugli Ootsutsuki.

Nel frattempo, Eida, Daemon e Amado sfruttano il Senrigan della ragazza per ascoltare la conversazione. Eida arrossisce, Shikamaru rivela a Kawaki che la ragazza ha una cotta per lui.

Sarada fa notare dunque che lei e Mitsuki dovranno sorvegliare il gruppo da lontano. Confermando, Shikamaru avverte di fare comunque attenzione ai poteri di Eida. Nell'ultimo panel spoiler, Kawaki avverte la presenza di Momoshiki Ootsutsuki.