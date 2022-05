Boruto: la crescita personale del protagonista nell'ultima battaglia originale dell'anime

L'adattamento anime di Boruto: Naruto Next Generations prodotto da Studio Pierrot è attualmente impegnato con un arco narrativo originale ambientato nel Paese dell'Acqua. In questa serie di puntate, in seguito a un susseguirsi di terribili eventi, il protagonista sta facendo importanti riflessioni personali.

La saga anime original della Grande Battaglia nel Paese dell'Acqua è caratterizzata dall'invasione del clan pirata Funato al Villaggio della Nebbia. In poco tempo, questo assalto ha rapidamente portato alla debacle delle difese di Kirigakure, che ora si trova in una difficile situazione. I Team 7 e Team 5 della Foglia, che si trovavano in terra straniera per delle ricerche scientifiche, stanno letteralmente assistendo a un massacro.

La battaglia contro i pirati, ha portato alla morte di diversi alleati di Konoha. Colui che in questa nuova generazione di shinobi aveva ereditato la Rombosogliola, è perito per difendere i propri compagni di battaglia. Poco dopo la morte di Kagura avvenuta in Boruto 246, il figlio del Settimo Hokage ha fatto in conti con la scomparsa di un'altra alleata. In Boruto 248 muore anche Hebiichigo.

In seguito a questi eventi, Boruto ha provato inizialmente sentimenti di rabbia e odio. Spinto dall'ira vendicativa, ha combattuto e ferito Seiren Funato e indirettamente ucciso Funamushi Funato. Tuttavia, ciò non gli ha permesso di raggiungere la pace che pensava, anzi.

Quando Boruto affronta il figlio di Funamushi, Kobuna, anch'esso in cerca di vendetta, capisce quel che la battaglia sta provocando. Il biondo ninja della Foglia, dopo un'accurata riflessione introspettiva, comprende che questo susseguirsi di morti non sta portando a null'altro se non ad altre morti. Conscio di ciò, decide che da ora in poi combatterà non per uccidere i suoi avversari, ma per salvarli e cercare la pace.