Boruto: le debolezze di un nemico al centro della sinossi del prossimo episodio

Il ritorno di Ao, shinobi del Villaggio della Nebbia che ha ricoperto un ruolo molto importante durante la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, ha portato la storia di Boruto e dei suoi compagni a rivalutare l'importanza degli strumenti da usare in battaglia, e soprattutto di non riporre immediatamente fiducia in personalità del genere.

Presentato inizialmente come un eroe e veterano di Guerra agli occhi del protagonista, Ao si è rivelato infatti un traditore del suo villaggio, e membro dell'organizzazione Kara, che ormai da tempo segue i passi del Team 7. Fortunatamente Boruto riesce ormai ad elaborare piani molto velocemente, e stando alla sinossi dell'episodio 186, che riportiamo di seguito, il giovane ninja sembra aver trovato il punto debole di Ao.

"Per sconfiggere il potente nemico Ao, Boruto ha pensato ad una strategia che prevede l'utilizzo di un dispositivo ninja! Cosa succederà in questo scontro mortale tra il Team 7 e Ao?" Nonostante infatti Boruto abbia sempre dimostrato una certa avversione nei confronti degli strumenti, negli ultimi episodi è stato profondamente colpito dalle invenzioni di Katasuke, tra cui si è vista anche una spada laser alimentata dal chakra dell'utilizzatore.

Le abilità di Ao rimangono leggendarie, soprattutto la sua capacità di contrastare il Byakugan, tuttavia Boruto sembra aver capito che il corpo dell'avversario è caratterizzato da diversi miglioramenti cibernetici, che possono però essere facilmente ignorati attraverso l'utilizzo di uno specifico strumento, creato dallo stesso protagonista.

Ricordiamo inoltre che il destino di Kawaki è emerso dalla sinossi dell'episodio 189, e vi lasciamo alle recenti rivelazioni fatte dallo stesso Ao.