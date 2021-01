Boruto: un debutto per il clan Inuzuka e un inatteso ritorno nel nuovo promo

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si è finalmente messo in motto portando in scena gli Interni dell'Organizzazione Kara. Per fermare il loro misterioso piano, il Villaggio della Foglia ha bisogno di tutto l'aiuto possibile e nel prossimo episodio vedremo un inatteso ritorno e il debutto di una nuova Inuzuka.

Questa anticipazione è stata svelata da un'immagine promo del nuovo episodio settimanale dell'anime, in cui è possibile ammirare il ritorno di Sumire e della sua Nue, oltre che il debutto di Akita Inuzuka e del suo cane ninja Chamaru.

Stando alle informazioni trapelate in rete, il Team 7 incontrerà le due kunoichi durante una missione che porterà il trio, accompagnato dal dottor Katasuke, in uno dei laboratori della Foglia. Dopo essersi diplomata all'Accademia, Sumire aveva abbandonato la sua squadra per trasferirsi nella Divisione Scientifica Armi Ninja, di cui è diventato un membro fondamentale.

La giovane ragazza lavora a stretto contatto con Akita Inuzuka, scienziata che dirige la divisione. Come da tradizione per il suo clan, la donna è accompagnata da un cucciolo, Chamaru. Che ruolo giocheranno queste due new entry nella battaglia contro Kara? Il Settimo Hokage ha finalmente riconosciuto il valore di Boruto. La minaccia dell'Organizzazione Kara si avvicina nell'ultimo episodio di Boruto.