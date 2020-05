Boruto: la decisione finale di Naruto sulla richiesta avanzata da Amado

Gli ultimi capitoli di Boruto: Naruto next Generations hanno portato un vero e proprio terremoto all'interno della serie. Tutto a un tratto, con l'approdo di Amado a Konoha, Naruto, Boruto e noi lettori, abbiamo ricevuto così tante informazioni da rimanere interdetti per un attimo, soprattutto considerando la portata di alcune di esse.

Abbiamo scoperto tutta la storia dietro Ishiki e il contenitore Jigen. Abbiamo scoperto come funziona il Karma e come fa l'Otsutsuki a controllare il corpo del monaco Jigen grazie alla propria abilità di rimpicciolimento. Le novità da apprendere e memorizzare sono state tante, eppure ancora rimangono moltissimi interrogativi su l'Organizzazione Kara in generale e anche sui veri motivi che hanno spinto Amado e Koji a ribellarsi.

Secondo le prime anticipazioni del capitolo 47 di Boruto in uscita il 19 giugno, oltre a vedere ancora il combattimento tra il ribelle e Jigen, scopriremo tante altri segreti che Amado condividerà con noi e con Konoha, grazie alla decisione presa da Naruto di dargli asilo.

Infatti, nel capitolo 46 uscito questo mese, Amado ha preteso da Naruto una risposta riguardo la sua richiesta di asilo, altrimenti non avrebbe più condiviso informazioni. Lo scienziato ha rivelato di aver studiato lo statuto del Paese del Fuoco e di sapere con certezza che l'Hokage può prendere una decisione del genere senza consultarsi con il Daimyo. Sempre Amado ha preteso anche dei documenti scritti che provino l'asilo nei suoi confronti e anche se per il momento si è accontentato di una risposta "sulla parola" ha comunicato che non toglierà il collare esplosivo da Shikadai fin quando non avrà tra le mani tutte le carte.

A questo punto non ci resta che scoprire cosa questa "collaborazione" può offrire a livello di nuove conoscenze a noi lettori e a Konoha nello specifico.

Cosa ne pensi della decisione del Settimo?