Boruto: Deepa mostra le sue abilità nell'anime con una mossa alla Tsunade

Il nuovo arco narrativo dell'anime Boruto: Naruto Next Generations ci ha finalmente introdotti a Kara, l'organizzazione criminale che nella controparte fumettistica è ormai al centro da un bel po'. Tuttavia non è la stessa organizzazione che conosciamo, dato che c'è un membro in più: Deepa. Il nuovo cattivo ha già mostrato le sue capacità.

Dopo averlo visto alle prese in una battaglia contro il team Omoi, Deepa torna in combattimento in Boruto: Naruto Next Generations. E lo fa addirittura contro il protagonista, costretto a inginocchiarsi contro il nemico. Proprio nell'ultimo episodio, durante questa scena, Deepa sfoggia una tecnica che ricorda il famoso buffetto di Tsunade.

Tuttavia la portata di questa mossa stavolta è completamente diversa. Come si può osservare anche nella scena nel tweet in basso, preparata dal fan di Boruto Abdul Zoldyck, Deepa rinforza il suo dito e colpisce Boruto con il tipico attacco di Tsunade ma con una potenza esageratamente più alta e soprattutto con cattiveria. Non c'è paragone infatti col colpo che ricevette Naruto dalla futura Hokage, che può essere invece visto nel secondo tweet.

È una fortuna per il protagonista che nei paraggi ci fosse Mitsuki. Basterà l'allenamento di Boruto e Sarada per mettere un freno alla violenza di Deepa?