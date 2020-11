Boruto: Deepa rivela dettagli sul piano di Isshiki

L’anime di Boruto ha finalmente mostrato l’organizzazione Kara, ma c’è ancora molto da scoprire sull’organizzazione terroristica e le sue intenzioni. Nell’anime, sembra che l’organizzazione Kara abbia intenzione di usare il DNA di Hashirama per creare un esercito.

L’anime adesso ci sta dando una visione più chiara del piano di Jigen, mentre Deepa distrugge un muro per entrare nella struttura medica di Victor. Victor è arrabbiato perché è consapevole che Deepa sta mietendo vittime per tutta la città. Vuole mantenere segreta la sua affiliazione con Deepa, ma Konoha e altre nazioni stanno indagando.

Mentre Konohamaru e Mugino lo stanno spiando, Deepa si vanta di quanto sia un guerriero forte e pronto a portare a termine il progetto così da poter mangiare il “frutto”, riferendosi all’Albero Divino.

In Naruto era Kaguya a voler creare un Albero Divino, risucchiando il chakra di tutti gli abitanti del pianeta per favorire la sua immortalità. Questa era la missione che dovevano compiere lei e Jigen, motivo per cui Naruto, Sasuke e l’alleanza dovettero fermarla.

Il manga in questo momento sta descrivendo come Isshiki ha posseduto Jigen dopo il tradimento di Kaguya e di come stanno provando ancora una volta a creare un Albero Divino.

Mentre il team 5 scopre il segreto del settimo hokage, l'anime ha ricevuto molte critiche, quindi la serie animata di Boruto è peggiore del manga?