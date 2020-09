Boruto: Deepa sfoggia la sua tecnica segreta nell'episodio 166

L'attuale arco narrativo della serie Boruto: Naruto Next Generations è stato realizzato per introdurre gli appassionati all'organizzazione Kara, allontanandosi però da quanto visto nel manga, e inserendo anche personaggi esclusivi, come Deepa, che nello scontro con il Team 7 visto nell'ultimo episodio, ha rivelato la sua tecnica segreta.

Presentato da subito come uno degli avversari più controversi e potenti che Boruto e compagni abbiano mai dovuto affrontare, l'avversario ha mostrato le sue vere abilità, sorprendendo non poco sia i ninja di Konoha, sia gli spettatori. Nell'episodio 166 è stato Deepa stesso a spiegare cosa lo rende così potente e apparentemente invincibile, ovvero la capacità di manipolare il carbonio contenuto nel suo corpo.

Grazie a questo potere, Deepa è in grado di innescare legami molecolari super densi, e trasformare il carbonio in pietra, per poi usare quest'ultima come una specie di armatura. Nello scontro con il gruppo di Omoi, Deepa era riuscito a tenere testa ai suoi avversari solo grazie ai suoi pugni, e finalmente possiamo capirne il motivo.

Cosa ne pensate di questa nuova abilità? Siete rimasti sorpresi dagli eventi dell'ultimo episodio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che di recente un fan ha immaginato Sasuke con i lineamenti di Itachi, e vi lasciamo ad una bella fanart che mostra Boruto e Sarada adulti.