Boruto: Delta possiede un terribile potere, cosa nasconde il suo corpo?

Nel tentativo di recuperare il Recipiente, l'Organizzazione Kara ha cominciato il suo attacco al Villaggio della Foglia. Kawaki, però, è sotto la stretta sorveglianza del Settimo Hokage, pronto a difendere Konoha e il suo "figlioccio adottivo". Si aprono le danze in Boruto: Naruto Next Generations.

Stufa di aspettare notizie da parte di Kashin Koji, che si era infiltrato all'interno del villaggio, Delta ha parzialmente aggirato la sicurezza di Konoha sfruttando dei razzi a reazione nascosti nella pianta dei suoi stivali. Nel mentre, un drone fuoriuscito dalla sua schiena aveva individuato Kawaki, il quale si stava allenando con Boruto sotto l'occhio vigile dell'Hokage.

Nel corso dell'episodio 198 di Boruto, la battaglia per Kawaki ha ufficialmente preso il via. Ergendosi a difesa dei suoi ragazzi, è Naruto a sfidare l'Interna di Kara, che però oltre ai suddetti strumenti scientifici ninja ne nasconde molti altri. Effettivamente, tutto il suo corpo è uno strumento scientifico ninja.

Come un cyborg, Delta può allungare a dismisura gli arti, sia superiori che inferiori. Il pericolo maggiore, però, risiede nei suoi occhi. Oltre a condividere la vista con il drone, gli occhi di Delta riescono ad assorbire e rilanciare jutsu, e sparare raggi distruttivi. Naruto è in grande difficoltà, ma la battaglia non è ancora finita e Delta potrebbe avere altri assi nella manica da mostrare al pubblico.



Chi uscirà vincitore da questo scontro micidiale? Ecco la sfida del Settimo Hokage nella preview di Boruto 198. Nel frattempo, scopriamo quel che accadrà nel corso della prossima puntata. L'emozionante duello di Naruto prosegue nella preview dell'episodio 199 di Boruto.