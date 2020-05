Boruto: il destino di Kawaki e del protagonista è segnato irrimediabilmente

Da diverso tempo, praticamente dall'inizio del manga di Boruto: Naruto Next Generations, c'è il mistero del karma che deve essere sciolto. Gli ultimi capitolo dell'opera con Amado hanno condiviso alcune informazioni, in particolare il capitolo 46 da poco pubblicato su MangaPlus.

Da inizio manga a Boruto è stato dato il simbolo del karma da Momoshiki Otsutsuki e il membro del clan alieno si è addirittura manifestato durante lo scontro con Boro. Mitsuki ha condiviso tutto con Sasuke Uchiha il quale è ovviamente preoccupato di questa manifestazione, chiedendosi a cosa servisse il karma.

Amado, nel capitolo 46 di Boruto: Naruto Next Generations, ha confermato che il karma serve a preparare la resurrezione dei membri del clan Otsutsuki. In particolare, nel corpo di Kawaki c'è il karma di Isshin, nel corpo di Boruto quello di Momoshiki. Al termine di un lungo processo i membri del clan si reincarneranno nel vessillo che hanno scelto, di fatto sovrascrivendo l'identità precedente.

Il destino dei due ragazzi di Boruto: Naruto Next Generations sembra quindi segnato e chissà se lo scontro che si terrà a Konoha in futuro avrà qualcosa a che fare con la verità sul karma. Voi come pensate si svilupperà d'ora in poi la trama di Boruto: Naruto Next Generations?