Boruto: il destino del protagonista pende verso l'oscurità

Ora che la minaccia di Isshiki Otsutsuki è stata superata, Konoha sta andando incontro a un nuovo, grande pericolo. Questa volta, però, a destare preoccupazione è proprio uno dei ninja della Foglia. Scopriamo cosa sta accadendo al protagonista di Boruto: Naruto Next Generations!

Quando Momoshiki incise il Sigillo Karma su Boruto, nessuno si accorse della gravità di quanto accaduto. Solamente di recente, i protagonisti dell'opera sequel firmata Kishimoto si stanno rendendo conto di quanto pericoloso sia il marchio presente sul palmo della mano del figlio dell'Hokage.

Come abbiamo già visto durante le battaglie con Boro e Isshiki, quando Boruto si trova sul punto di esaurire il chakra, Momoshiki emerge dal Karma impossessandosi del suo corpo. Borushiki, che ha ucciso il gigantesco Interno dei Kara e ferito gravemente Sasuke Uchiha, è la nuova grande minaccia che Konoha dovrà affrontare.

In modo lento ma graduale, Boruto si sta trasformando in un Otsutsuki. Questo processo, che al momento pare incontrovertibile, è a circa l'80%, stando alle dichiarazioni di Isshiki e ai dati forniti da Katasuke e Amado. Quando il Karma finirà di "scaricare" i dati di Momoshiki nel corpo di Boruto, allora per il giovane Genin sarà la fine.

Suo padre Naruto e il suo maestro Sasuke gli hanno però promesso che ciò non accadrà mai, e che lo impediranno anche a costo della sua vita. Ma davvero per fermare Momoshiki sarà necessaria la morte di Boruto? L'intervento di Amado pare aver limitato i danni, almeno per il momento.

Vi lasciamo a un'immagine promozionale di Boruto 221 e al futuro della serie anime, che si sta per approcciare a un arco narrativo completamente originale.