Boruto: i dettagli sul prossimo episodio anticipano l'inizio dell'arco di Ao

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations sta per allontanarsi dagli episodi filler, per tornare a seguire la narrativa introdotta nella controparte cartacea, ora totalmente in mano all'autore originale del mondo di Naruto, Masashi Kishimoto. Dopo un arco narrativo basato sulla presentazione dell'organizzazione Kara, si arriverà all'arco di Ao.

Per quanto la serie di episodi filler che hanno portato ad importanti conseguenze, come il plausibile ritorno di Orochimaru in azione, la presentazione di personaggi del tutto inediti ma appartenenti alla Kara, come Deepa, e anche a degli allenamenti speciali svolti da Boruto e Sarada, gli appassionati stanno aspettando ormai da molto tempo il ritorno del personaggio di Ao.

Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, l0utente @AbdulZoldyck ha condiviso la preview dell'episodio 178 apparsa sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Sembra che a Konoha si terrà una speciale commemorazione per ricordare i tremendi eventi legati alla Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, e per l'occasione giungerà al Villaggio della Foglia il Quinto Mizukage, la potente kunoichi Mei Terumi.

Mei ha svolto un ruolo importante durante il conflitto, prestando aiuto agli altri Kage, e nonostante abbia molte persone di fiducia al suo fianco, Ao rimane in una posizione privilegiata, essendo un vero amico, oltre che consigliere, della Mizukage. Le anticipazioni non hanno rivelato nulla riguardo il ritorno di Ao, ma come i lettori del manga sanno, ricoprirà un ruolo fondamentale, e arriverà molto presto.

Ricordiamo che l'organizzazione Kara sta minacciando Konoha dall'interno, e vi lasciamo ad un inquietante e fedele cosplay di Orochimaru.