Boruto e quella dichiarazione che non lascia scampo: la fine è sempre più vicina

L'ossessione di Kawaki porterà alla fine del mondo ninja di Boruto. È proprio a causa del suo gesto avventato, infatti, che Boruto perderà tutto. La dichiarazione di Momoshiki Otsutsuki non lascia scampo a dubbi, il figlio del Settimo Hokage dovrà dire addio a tutto quello che più gli è caro.

Dopo aver appreso della scomparsa dei genitori, Boruto è corso alla ricerca di Kawaki, che con il potere del Sukunahikona stava dando la caccia proprio a lui. Il conflitto tra i due non si è tuttavia potuto risolvere con le parole e in Boruto 78 il ragazzo ha rimediato una cicatrice che lo porterà dritto verso la fine.

Per proteggere l'amica Sarada, Boruto è stato ferito all'occhio destro, proprio come era segnato durante il flash-forward iniziale dell'opera. Non è però la cicatrice a causare dolore a Boruto, ma tutto ciò che ne consegue.

Approfittando della debolezza di Boruto, Momoshiki ne approfitta per impossessarsi ancora una volta del suo corpo. Per un attimo Borushiki torna in azione, compiendo un atto che attualmente non ha ancora spiegazioni logiche. Borushiki, infatti, permette a colui che vuole vederlo morto di sfuggire dalla morsa dei ninja di Konoha.

Salvato Kawaki, Momoshiki abbandona il controllo di Boruto lanciando un ultimo, agghiacciante monito. Boruto ha appena perso uno dei suoi occhi azzurri, ma Momoshiki lo avverte che questo è solo l'inizio della fine. Presto Boruto perderà tutto e non c'è nulla che possa impedirlo. Per lui la fine è già iniziata.