Boruto: le dinamiche interne dell'Organizzazione Kara sono ancora un mistero

Esattamente come nell'Akatsuki di Naruto Shippuden, Victor e Deepa ci avevano portato a pensare che anche l'Organizzazione Alba si muovesse in coppia. Ma quando il misterioso e solitario Kashin Koji sembrava aver ribaltato questa tendenza, Delta e Code hanno nuovamente riformato un duo. Come si muovono gli Interni di Kara in Boruto?

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations è finalmente entrata nel vivo presentando l'Organizzazione Kara, la più grande minaccia mai affrontata dal Villaggio della Foglia. Ma sebbene ormai tutti i componenti del gruppo criminale siano noti, l'obiettivo e le dinamiche interne restano ancora un mistero.

Nell'ultimo episodio, gli spettatori hanno visto il Team 7 scontrarsi con un pericolo shinobi legato per vie esterne a Kara. Dunque, l'organizzazione può anche far conto dei cosiddetti Esterni. La minaccia più grande, tuttavia, restano gli Interni, tra cui Delta e Code.

Questo duo non ha ancora avuto modo di mostrare quello di cui sono capaci, ma stando alla fiducia che ripongono in loro stessi sembrerebbero essere molto pericolosi. Quel che pare chiaro, però, è che li vedremo agire in coppia, dati i loro numerosi scambi di battute.

In ogni caso, a differenza dell'Organizzazione Alba, divisa in gruppi di due, Kara sembra lasciare libertà ai loro membri. Se Victor e Deepa si muovevano in coppia, pur combattendo separati, Kashin Koji ha preferito muoversi solitario. Come procederanno i restanti ninja criminali? Nel mentre, una confessione d'amore è stata omessa dall'anime di Boruto. Ao ha sfoderato il più mortale degli strumenti scientifici in Boruto.