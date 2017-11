Boruto: il diploma si avvicina nell'episodio 34 della serie anime!

In Boruto: Naruto Next Generations , Boruto e compagni stanno per prendere il tanto atteso diploma all'accademia ninja, uno dei momenti più importanti nella vita di uno shinobi. Per stemperare la tensione e per rafforzare il loro legame, i membri della classe del nostro eroe decidono di andare in campeggio tutti insieme.

Attenzione possibile Spoiler

Nella giornata odierna è stata rilasciata la trama ufficiale della puntata numero 34 di Boruto: Naruto Next Generation in cui si può leggere cosa accadrà durante l'episodio. Potete trovare la foto con la trama comodamente in calce alla notizia, mentre di seguito l'estratto tradotto:

"Episodio 34 [Notte Stellata]. La classe va in campeggio... per creare dei ricordi prima del diploma!! Il giorno del diploma dell'accademia ninja si avvicina sempre di più così, per creare altri ricordi insieme, la classe di Bortuto decide di andare in campeggio. Una volta li proveranno a catturare il leggendario Pesce Fantasma.

Cattureranno il Pesce Fantasma?! Boruto è andato in campeggio per catturare Eiengo, il Pesce Fantasma. Tuttavia non sarà così facile e i suoi compagni di classe inizieranno a rinunciare uno dopo l'altro e poi...?"

L'episodio 34 di Boruto: Naruto Next Generations andrà in onda il prossimo Mercoledì 22 Novembre sul canale nipponico TV Tokyo.