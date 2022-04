Boruto Discovery Edition e Yu-Gi-Oh! Complete Edition in arrivo con Planet Manga

Sul nuovo Anteprima 368, Planet Manga ha presentato le checklist dei prossimi mesi. Tra le più grandi novità in arrivo, troviamo Boruto: Naruto Next Generations - Discovery Edition e Yu-Gi-Oh! - Complete Edition.

Planet Manga aveva annunciato la Discovery Edition di Boruto qualche settimana fa, ma ora abbiamo finalmente una data di uscita per questa edizione dal costo competitivo di un solo euro. Di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi, il Volume 1 di Boruto: Naruto Next Generations arriva a maggio per dare inizio a una nuova avventura nel mondo ninja di Masashi Kishimoto. Nelle circa 200 pagine del volumetto, il figlio di Naruto e Hinata cerca di attirare l'attenzione del padre, finalmente diventato Hokage. Sasuke, diventa il suo maestro.

A giugno, con Planet Manga arriva Yu-Gi-Oh! Complete Edition. In questa riedizione deluxe del capolavoro che ha ispirato la serie anime cult, un singolo maxi volume ne racchiude tre originali. Dopo aver risolto un puzzle millenario, il giovane Yugi Muto viene travolto dalla personalità di un faraone egizio.

Arriva poi Chainsaw Man volume 11, che segna la conclusione dell'opera di Tatsuki Fujimoto. è stato anche svelato un cofanetto da collezione che contiene tutti i volumi della saga. Altra uscita è Demokatria Complete Edition, un maxi volume che ne contiene cinque, e Boy's Abyss 1, nuova serie di Ryo Minenami. Tra le altre uscite, troviamo: