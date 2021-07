Boruto: la disperazione di Kawaki e la fiducia di Sarada, l'ammirazione verso l'Hokage

Con l'arco narrativo "Kawaki: Clash with Kara" ormai quasi giunto all'epilogo, il confronto tra il Villaggio della Foglia e l'Organizzazione Kara è ben lontano dal termine. Infatti, sebbene Naruto e Sasuke si siano già confrontati con Jigen, la vittoria è ancora in bilico. Quale fazione riuscirà a spuntarla in Boruto: Naruto Next Generations?

L'episodio 204 di Boruto ha visto il Settimo Hokage e la sua ombra fronteggiare Jigen, in quello che da molti è stato definito come il miglior combattimento portato finora dallo Studio Pierrot. Il leader dell'organizzazione criminale, però, pur avendo quasi esaurito il chakra a sua disposizione e avendo messo a dura prova il suo fisico, è riuscito a liberarsi facilmente di entrambi i ninja della Foglia. Se Sasuke è riuscito a scampare a morte certa per un soffio, Naruto è stato invece catturato e relegato in una dimensione alternativa.

Nel momento stesso in cui il Settimo Hokage è stato confinato da Jigen, Kawaki ha perso la sua connessione con il chakra di Naruto. Quando il braccio bionico che gli era da lui stato donato cade in terra, il "Recipiente" si dispera. Convinto della morte del suo "padre adottivo", l'unica persona ad avergli voluto bene, si addossa la responsabilità di quanto avvenuto.

Assistendo alla scena, Sarada corre in suo soccorso, rivelando quanto profondamente ammiri il Settimo Hokage. "Mi sono chiesta quanto sarebbe stata migliore la mia vita se il Settimo Hokage fosse stato mio padre. Ero così gelosa di Boruto. Lui mi annoiava, si lamentava tutto il tempo, invece che essere contento per quella grazia. Ma vedi... Chiunque a Konoha fa parte della famiglia del Nanadaime. E' così che è fatto. Quando è al tuo fianco, ti senti così al sicuro".

Con queste parole, la giovane Uchiha ha dimostrato di essere la leader indiscussa del Team 7, nonché la "Futura Hokage". Cosa ne pensate del suo discorso? Nel frattempo, ecco il destino di uno shinobi di Konoha.