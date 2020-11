Boruto: il tempo a disposizione di Isshiki è quasi giunto al termine?

La battaglia tra Naruto e Isshiki Otsutsuki è entrata nel vivo dell'azione, ma dopo un paio di colpi sferrati a piena potenza l'energia vitale dei due protagonisti sembra essersi completamente esaurita. Chi cederà per primo nel prossimo capitolo del manga di Boruto: Naruto Next Generations?

Costretto a fare ricorso alla Baryon Mode in Boruto capitolo 52, Naruto è riuscito a egaugliare i poteri del suo avversario. Tuttavia, questa tecnica suicida prosciuga rapidamente il chakra e la forza vitale del Settimo Hokage e di Kurama, i quali ben presto si trovano nuovamente in difficoltà. Questa forma, però, drena energia anche da tutto ciò che è presente nelle vicinanze di Naruto, compreso Isshiki Otsutuski.

Dopo aver preso il controllo del corpo di Jigen dell'Organizzazione Kara, Isshiki si è recato al Villaggio della Foglia in cerca di un nuovo contenitore; il designato è Kawaki. Questa mossa, però, è costata parecchia energia al ninja celeste del Clan Otsutsuki. Stando a quanto affermato da lui stesso, gli restano a disposizione solamente venti ore di vita.

Questo era il limite imposto prima dello scontro con gli shinobi di Konoha. Dopo aver combattuto al cento percento della potenza con Naruto, Boruto e Sasuke, a Isshiki restano a disposizione solamente trenta minuti. Come gestirà questo breve lasso di tempo? Riuscirà Naruto a trattenerlo? In attesa del prossimo capitolo, in Boruto: Naruto Next Generations Jiraya e Tsunade potrebbero tornare insieme.