Boruto: la distruzione futura di Konoha sarà colpa di Amado?

Ormai tutti hanno bene in mente quel primo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, quando Kawaki e il giovane figlio di Naruto si affrontarono in una Konoha distrutta. Quel timeskip, che non è stato per ora più toccato dal manga di Kishimoto e Kodachi, rimane sempre un mistero dato che non si capisce la causa della distruzione del villaggio.

Il Villaggio della Foglia distrutto potrebbe essere causato da una moltitudine di fattori. Per ora Boruto: Naruto Next Generations sembra averne già espressi alcuni, e c'è in particolare un gruppo di figure che potrebbe essere foriero di questa distruzione. Sicuramente al centro dell'attenzione di tutti c'è Code, il nemico di Boruto che per ora è stato messo da parte dalla deriva slice of life di Boruto. Un'altra figura da tenere d'occhio però è Amado.

Lo scienziato è presente oramai da tempo nel manga e nell'anime e inizialmente faceva parte del gruppo dei cattivi. Tuttavia è sempre stato molto calcolatore e infido, e infatti ha fatto più volte il doppiogioco con tutte le fazioni, in modo tale da assicurarsi la sopravvivenza. Amado non ha una forza e tecniche ninja capaci di distruggere direttamente il Villaggio della Foglia, tuttavia è altamente probabile che, quantomeno indirettamente, sarà lui una delle cause della rovina del villaggio ninja del Paese del Fuoco.

Infatti Amado ha liberato il vero potere di Code, ma non solo: ha ripristinato il karma di Kawaki e inoltre è intenzionato a continuare a trovare un modo per far resuscitare definitivamente la figlia. Proprio in questa continua ricerca della resurrezione potrebbe portare uno dei personaggi più importanti a distruggere il villaggio. Secondo voi chi sarà a provocare la distruzione di Konoha?