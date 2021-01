Boruto: il doppiatore di All Might entra a far parte dell'organizzazione Kara

La minaccia dell'organizzazione Kara sul Villaggio della Foglia sembra essere più concreta che mai dopo gli ultimi sviluppi mostrati nei recenti episodi di Boruto: Naruto Next Generations, come ad esempio il debutto di Boro, uno dei ninja più potenti e pericolosi introdotti finora sia nel manga che nell'anime, doppiato da Kenta Miyake.

Molti di voi sapranno già che Miyake è un nome alquanto conosciuto e apprezzato nell'ambito del doppiaggio giapponese, in quanto oltre ad aver dato la voce a questo particolare shinobi, ha doppiato il Simbolo di Pace e Pro Hero numero 1 di My Hero Academia, All Might, Abdul in Stardust Crusaders, e Scar in Fullmetal Alchemist Brotherhood, solo per citarne alcuni.

Entusiasta del suo nell'anime di Boruto, l'utente @Abdul_S17 ha condiviso sui social il post che potete trovare in calce, dove è riportata la scena della prima apparizione di Boro, che ha mostrato sin da subito il suo carattere deciso, scherzoso e pericoloso allo stesso tempo, in una breve conversazione con Amado. Inoltre il fan ha voluto sottolineare la bravura del doppiatore Miyake con un'immagine che ritrae molti dei personaggi doppiati, tra cui compare anche Kratos dell'ultimo God of War.

Ricordiamo che Boruto ha di recente provato una nuova arma, molto simile alle spade laser viste nel franchise di Star Wars, e vi lasciamo ai titoli dei prossimi episodi, che andranno in onda a febbraio.