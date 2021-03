Boruto: il Dottor Katasuke svela un dettaglio sulle origini di Mitsuki

Oltre che mettere in scena il primo scontro di Kawaki, l'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha permesso ai fan di scoprire un interessantissimo dettaglio sull'origine di Mitsuki.

Come è ormai noto da tempo, Mitsuki è la prole di Orochimaru, una sua creazione in laboratorio. Ma è durante lo scontro tra Kawaki e l'Esterno di Kara Garo che il giovane ninja ha un'opportunità per scoprire qualcosa in più sulle sue origini.

Dopo aver steso l'avversario grazie al potere del suo Karma, Kawaki sviene esausto, dando al Team 7 del tempo prezioso per studiare l'enigmatico Recipiente di Kara. Il Dottor Katasuke spiega ai suoi compagni che Kawaki è stato creato artificialmente dall'organizzazione Kara, ma quest'affermazione porta erroneamente Mitsuki a credere di avere origini simili a lui.

Il responsabile del Laboratorio Scientifico Ninja della Foglia, però, chiarisce rapidamente questo malinteso, rivelando al figlio di Orochimaru che lui è stato creato utilizzando del materiale biologico, mentre Kawaki del materiale artificiale, dal quale attinge i suoi folli poteri.

Nonostante questa grande differenza, Mitsuki e Kawaki condividono un processo di creazione piuttosto simile, che potrebbe portarli a legare in qualche modo. Inoltre, Kawaki sembra condividere lo stesso destino di Sumire. Ecco il loro confronto nell'episodio 192 di Boruto: Naruto Next Generations. Ammiriamo una Sakura Haruno ormai adulta in questo cosplay di Boruto.