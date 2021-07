Boruto e Dragon Ball Super insieme in copertina: l'immagine di V-Jump

La rivista V-Jump, mensile di casa Shueisha, si è sempre dedicata a spin-off e alla divulgazione di informazioni su brand nati proprio dalla stessa casa editrice, Yu-Gi-Oh in primis con tutte le sue carte e i suoi spin-off. Ma negli ultimi anni la rivista è diventata molto più famosa grazie alla presenza di Boruto e Dragon Ball Super.

Ormai i due manga, seguiti di Naruto e Dragon Ball, sono i due pilastri della rivista ed è grazie a loro se si attende con ansia l'uscita ogni mese del volumetto di Shueisha. Solitamente, la rivista V-Jump cede la propria copertina a Boruto: Naruto Next Generations oppure a Dragon Ball Super, alternando le due serie e ogni tanto cedendo spazio anche agli altri brand come Yu-Gi-Oh.

V-Jump in uscita il 20 luglio 2021 però ha deciso di fare una copertina d'eccezione facendo figurare sia il protagonista di Boruto: Naruto Next Generations che quello di Dragon Ball Super. In basso possiamo vedere la prima immagine divulgata della copertina di V-Jump con Boruto e Goku uno vicino all'altro, con il ninja in fase di corsa in alto e il saiyan in posa da combattimento in basso.

In questi giorni, V-Jump ha anche divulgato la prima pagina di Dragon Ball Super 74, anticipando così il capitolo di una settimana e caricando il pubblico per l'uscita ufficiale.