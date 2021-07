Boruto: i dubbi di Kawaki e il comportamento di Himawari nell'anteprima dell'episodio 209

Dopo una lunghissima battaglia con l'Organizzazione Kara, prima tra Naruto, Sasuke e Jigen e poi tra il nuovo Team 7 e Boro, per i ninja della Foglia è tempo di fare ritorno a casa. Tuttavia, gli ultimi eventi sembrano aver scosso nel profondo Kawaki, che ora si trova in preda ai dubbi. Cosa gli accadrà in Boruto: Naruto Next Generations 209?

La missione del Team 7 è riuscita: guidati da Sarada, nominata leader del gruppo, Kawaki, Boruto e Mitsuki sono riusciti a trarre in salvo il Settimo Hokage, rinchiuso in una misteriosa "bara" tenuta sotto osservazione da Boro.

Decisivi per la riuscita della missione sono stati Kawaki e Boruto, che sfruttando la risonanza del Karma sono riusciti a estrarre Naruto dalla sua prigione. Tuttavia, ciò ha mandato su tutte le furie Boro, che perdendo il controllo ha mostrato la sua vera, spaventosa natura. Sull'orlo del baratro, un vecchio antagonista si è risvegliato nel corpo di Boruto, mandando in visibilio la community.

Nella prossima puntata, però, è tempo di tornare a Konoha e tirare le somme di quanto avvenuto. La sinossi dell'episodio 209, pubblicata da Animedia Magazine e condivisa in seguito su Twitter, suggerisce un nuovo grande problema.

"Kawaki ricorda il terrore dell'insolito fenomeno accaduto a Boruto e a se stesso. Kawaki ha realizzato che il Karma è un pericolo ben più grande di quanto originariamente previsto. Con i Kara che continuano a vegliare su di loro, si accorge che Konoha è in una situazione critica. Fino a ora, tutte nella famiglia Uzumaki sono stati gentili e premurosi con lui; inoltre, ha iniziato ad andare d'accordo con gli altri ragazzi del villaggio".

"Kawaki però è ora preoccupato di poter esporre i suoi nuovi amici a situazioni ancora più pericolose dell'ultimo incidente. Mentre silenziosamente continua a riflettere sulla questione, nota che la sorella minore di Boruto, Himawari, si comporta in maniera strana". Ecco quanto avvenuto, invece, in Boruto 208.