Boruto, i due Ohtsutsuki non scolpiti ancora nella rocca: chi manca all'appello?

L'epopea ninja di Boruto: Naruto Next Generations è ancora lontanissima dal concludersi e Masashi Kishimoto ha ancora tanto da raccontare nei prossimi capitoli del manga. In tutto ciò, ci sono ancora alcuni elementi che il sensei deve approfondire o che ha lasciato appositamente per alimentare le suggestioni dei fan.

Manca poco all'uscita del capitolo 61 di Boruto e il futuro del Villaggio della Foglia è ancora in bilico dal momento che il peggio per i nostri eroi non è ancora finito. Elda sembra tenere le redini dell'organizzazione e la minaccia di Momoshiki non è ancora del tutto scongiurata in quanto il figlio dell'Hokage è ancora sotto la pressione del karma.

In tutto ciò, inoltre, ci sono indizi che lasciano pensare a due ulteriori Ohtsutsuki che devono fare la loro comparsa. Nel muro del clan, infatti, vi sono ancora due simboli incompleti, sintomo di due esponenti che dovranno prima o poi apparire o che sono direttamente scomparsi. Non sappiamo cosa voglia intendere Kishimoto con questo elemento, tuttavia gli indizi finora lasciano presagire che quelli siano i simboli futuri per Boruto e Kawaki, i due ninja marchiati dal karma e ricettacoli quasi pronti per Momoshiki e Isshiki.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi capitoli per scoprire cosa ne sarà dei due ninja e quali colpi di scena Kishimoto abbia ancora da giocare. E voi, invece, cosa ne pensate di questa teoria? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.