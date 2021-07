Boruto: ecco due possibili strategie per sconfiggere il nuovo antagonista

Gli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations sono stati caratterizzati dal susseguirsi di eventi transitori. Da una parte Kawaki sta riflettendo sul come divenire più potente, vista la perdita dei poteri del Karma, mentre dall'altra Code sta elaborando un piano per attuare la sua vendetta, anche grazie all'aiuto di nuovi alleati.

Proprio nelle pagine conclusive del capitolo 59 ai lettori è stato presentato Daemon, fratello di Ada, presentato da quest'ultima come "Cavaliere". La particolarità di Daemon, oltre alla sua vivacità, è la peculiare tecnica di cui può servirsi in battaglia, che sfrutta l'intensità delle intenzioni degli avversari contro di loro. Maggiore sarà l'intento omicida di una persona nei suoi confronti, più male farà il colpo che si infliggerà.

Sembra quindi che in uno scontro diretto sia pressoché impossibile competere con il giovane ragazzo. Tuttavia di seguito riportiamo un'interessante teoria su come Boruto e i suoi compagni, una volta compreso appieno il potere di Daemon, potrebbero contrastarlo. La chiave di tutto è controllare le proprie intenzioni, e potrebbero esserci effettivamente due differenti strategie per ottenere la vittoria contro un avversario del genere

La prima è agire senza pensare, lanciarsi direttamente in battaglia senza pensare alle conseguenze e attaccare automaticamente, seguendo l'istinto e facendosi trasportare dallo scontro, quasi come avviene in Dragon Ball Super con l'Ultra Istinto. La seconda invece è focalizzarsi ad un bersaglio differente da Daemon, ma abbastanza vicino a lui da poterlo colpire. Il Team 7 potrebbe quindi pensare ad attacchi congiunti o a come sfruttare l'ambiente circostante a proprio vantaggio.

