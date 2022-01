Boruto: duo con l'erede del Mizukage! Un nuovo nemico nella preview dell'episodio 234

L'adattamento animato di Boruto: Naruto Next Generations continua a sorprendere gli spettatori con un arco narrativo originale che li riporta a Kirigakure. Nonostante il titolo di Mizukage sia nelle mani di Chojuro, l'appellativo di Nebbia Insanguinata fatica a sparire.

Almeno per le prossime settimane, Studio Pierrot continuerà a mantenere le distanze dalla versione manga. Il futuro della serie anime di Boruto risiede infatti negli original, volti ad approfondire il carattere dei personaggi, le vicende e a introdurre nuovi protagonisti e vecchie conoscenze.

L'attuale saga inedita vede la Squadra 7, a cui Kawaki è stato aggregato, partire alla volta del Villaggio della Nebbia. In qualità di scorta dello scienziato di Katasuke, invitato a una convention il cui tema è il progresso tecnologico del villaggio, i quattro ragazzi fanno però fronte a una vera e propria invasione.

Nel bel mezzo dei cerimoniali, un dirigibile che trasportava diverse personalità importanti viene fatto esplodere. È assalto alla Nebbia in Boruto 233 Allo stesso tempo, il giovane protagonista, che si era allontanato dai compagni di formazione per far visita al suo vecchio amico Kagura, fa fronte a un'altra minaccia. La struttura di detenzione che fa capo al "futuro Mizukage" viene attaccata da un rinomato clan di pirati del Villaggio della Nebbia.

Sebbene non facessero coppia dai tempi della gita scolastica, Kagura e Boruto si dimostreranno un duo affiatato. Riusciranno a impedire l'evasione del pericolosissimo criminale Funato Araumi?