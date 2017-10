Boruto: ecco la copertina del volume numero 4 del manga

ha ufficializzato l'uscita del volume 4 del manga diin Giappone, dopo ben 5 mesi dalla pubblicazione del numero 3: una cadenza ovvia, poiché la pubblicazione dei capitoli del manga sequel di Naruto avviene mensilmente. L'editore ha anche svelato la bellissima copertina del volumetto.

Boruto Volume 4 uscirà il 2 novembre sul mercato giapponese, mentre in Italia questa data corrisponde alla pubblicazione del primo e atteso numero del manga. Il quarto volumetto, che reca in copertina il protagonista dell'opera con il volto di Sasuke (suo maestro) sullo sfondo, porta il titolo "Il valore di un asso nella manica" e proporrà 4 capitoli - per la precisione, i numeri 12, 13, 14 e 15:

Boruto Capitolo 12 - Amici…!!

Boruto Capitolo 13 - Il valore di una carta vincente!!

Boruto Capitolo 14 - Lavoro di squadra…!!

Boruto Capitolo 15 - Il supporto ombra…!!

Voi acquisterete il primo volume italiano in uscita il 2 novembre?