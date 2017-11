Boruto: ecco nel dettaglio il primo appuntamento tra Naruto e Hinata!

Boruto: Naruto Next Generations potrebbe aver confermato la relazione tra, dalla quale sono nati, ma un recente ritorno al passato ha fatto innamorare di nuovo i fan di Naruto dei due storici personaggi.

Facciamo un passo indietro nella serie anime. Nell'episodio 18 di Boruto: Naruto Next Generations, Naruto porta Boruto in un vecchio luogo di ritrovo, l'Ichiraku Ramen. Parlando con suo figlio e spiegando quanto fosse speciale per lui quel posto, il 7° Hokage racconta del suo primo appuntamento ufficiale con Hinata.

Boruto allora, scherzando nervosamente con suo padre, afferma che avrebbe dovuto portarla in posto più elegante, ma Naruto, rimanendo fermo, risponde al figlio: "No, tua madre ha detto 'Mi piacerebbe prendere del ramen."

L'utente di Reddit, Baejufox, ha poi creato un adorabile omaggio, che potete comodamente trovare in calce alla notizia, a questo momento, unendo la scena dell'anime a quanto visto nel manga. La serie cartacea elabora un po' di più il primo appuntamento di Naruto e Hinata, con Naruto che va da Sai per capire come avere un appuntamento di successo.

Quando Naruto scopre che culturalmente è appropriato che gli uomini paghino durante l'uscita, è un po' nervoso su dove andare perché non ha abbastanza soldi. Ma intuendo il suo nervosismo, Hinata usa il suo Byakugan -tecnica oculare che le permette di vedere attraverso gli oggetti e persino percepire il chakra di una persona- per scrutare dentro il portafogli di Naruto.

Nota allora che non ha molti soldi e dice:"Voglio mangiare a Ichiraku Ramen." Questo momento evidenzia l'amore che Hinata Hyuga ha nutrito per Naruto in tutta la serie. I fan per anni sono stati attratti dall'idea di una possibile relazione tra i due, ma non è mai arrivata, se non nell'ultimo arco narrativo di Naruto: Shippuden.

Questo è solo uno di alcuni rimandi a Naruto, pensato per rendere la transizione dei fan verso Boruto: Naruto Next Generations più facile. L'ultimo ritorno al passato ha visto Naruto, Sakura e Sasuke nella loro posa per il capitolo di debutto di Naruto.