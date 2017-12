Boruto: ecco la trama del 36° episodio, "L'inizio dell'esame di diploma"

Lo sappiamo: nel corso di 35° episodi dell'anime e in circa una ventina di capitoli del manga, Boruto ha cercato nei limiti del possibile di differenziarsi dal Naruto di, ma a quanto pare nel prossimo episodio si tornerà idealmente alle radici dell'intero mondo creato dal sensei.

Questa settimana andrà infatti in onda il 36° episodio dell'anime, che vedrà Boruto e i suoi compagni affrontare le sfide per superare l'esame di marutirà all'Accademia Ninja, per divenire dei Chunin. E proprio nel corso dell'esame, Boruto mostrerà la sua vera personalità e i suoi poteri quando tenterà di sottrarre il campanellino dal maestro Kakashi.



Nell'ultimo numero di Weekly Shonen Jump, infatti, ai fan è stata concessa una nuova sinossi dell'episodio, che riporta: "Il final test pratico è il classico "prendi la campana"! Per superare l'esame, gli studenti dovranno prendere il campanellino da Kakashi entro 24 ore. Boruto e i suoi compagni inseguiranno così il maestro nella foresta, ma altri insegnati si metteranno sulla loro strada. Boruto comprenderà la lezione sul gioco di squadra che il test ha lo scopo di impartire ai futuri ninja?". Nell'anteprima, comunque, Boruto definisce l'esame come "a piece of cake", una locuzione inglese usata per sottolineare la facilità di una determinata cosa, quindi, almeno inizialmente, Boruto agirà con arroganza.



Il risultato lo scopriremo forse questa settimana, sempre che non venga rimandato all'episodio 37 di Boruto: Naruto Next Generations.