Boruto: ecco uno sketch animato di Naruto e Hinata tanto tenero quanto sensuale

sono certamente una delle coppie più amate dell'opera di Masashi Kishimoto e dei suoi successori con. Il Settimo Hokage e sua moglie sono stati ritratti in uno sketch animato da un ex animatore della serie, una sequenza tanto dolce quanto sensuale.

Parliamo, ovviamente, di Cheng Xi Huang, meglio conosciuto come Sekibeing, il quale spesso e volentieri realizza nuove illustrazioni o piccole clip animate con protagonisti i ninja che ha realizzato nei centinaia di episodi che compongono gli anime di Naruto e Naruto Shippuden.

Lo sketch animato, che potete ammirare in calce all'articolo, mostra Naruto e Hinata subito dopo essersi fatti le... "coccole", con la nostra bella Hyuga ritratta in pose piuttosto succinte e sensuali. Hinata si alza dal letto ma il nostro buon Naruto, cingendola dolcemente con le braccia, la riporta giù, probabilmente per abbandonarsi a un altro po' di smancerie e passione.

Ricordiamo che Boruto: Naruto Next Generations, racconta le avventure del figlio di Naruto e Hinata: i primi 40 episodi hanno finora mostrato il percorso di Boruto e dei suoi amici per diventare genin, narrando una parte di storia antecedente gli eventi del manga di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi.

La serializzazione italiana del manga di Boruto è a cura di Planet Manga.