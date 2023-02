Boruto, ecco Eida e Daemon: il character design dei due temibili antagonisti

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations ha da poco inaugurato un arco narrativo che finalmente adatta le pagine del manga omonimo scritto da Masashi Kishimoto e illustrato da Mikio Ikemoto. In questi nuovi episodi i ninja di Konoha dovranno confrontarsi con altri due temibili antagonisti, ecco i character design di Eida e Daemon.

In Boruto 287 ha avuto il via la Saga dell'Assalto di Code, parte della storia dell'opera in cui all'ultimo rimasto in vita dell'Organizzazione Kara viene affidata la volontà degli Otsutsuki. Per vendicare la morte di Isshiki e dar vita a un nuovo Albero Divino, Code si circonda di nuovi alleati.

L'episodio 288 di Boruto ha puntato i riflettori su Eida, una ragazza affascinante e intelligente dotata di due incredibili poteri. Le sue abilità saranno fondamentali per permettere a Code di sbarazzarsi dei limitatori di cui venne dotato da Amado. Nella battaglia che verrà, Eida e Code non saranno soli.

Nella 289° puntata di Boruto debutterà infine anche Daemon, il fratellino più piccolo, nonché cavaliere di Eida. I suoi poteri, ancora sconosciuti dagli spettatori dell'anime, si riveleranno tra i più pericolosi mai apparsi nel corso della storia del mondo ninja. In attesa di scoprire le capacità della nuova squadra guidata da Code, sul sito ufficiale di Naruto sono stati pubblicati i character design di Eida e Daemon, che trovate anche in calce all'articolo.