Boruto: un'emozionante clip realizzata da un fan immagina il ritorno di Jiraya

Uno degli addii più inaspettati e toccanti di Naruto: Shippuden è stato quello a Jiraiya, l'Eremita dei Rospi, o come direbbe il suo allievo l'Eremita Porcello. Tuttavia, un fan ha riportato in vita il mentore del Settimo Hokage in una splendida clip fan made di Boruto: Naruto Next Generations. Sarà orgoglioso del suo ex studente?

Nonostante sia stato ucciso dal leader dell'Organizzazione Alba in Naruto: Shippuden, il grande Jiraya è ufficialmente apparso anche nel sequel Boruto: Naruto Next Generations in un arco narrativo in cui il protagonista e Sasuke erano tornati indietro nel tempo. Ma Jiraya potrebbe mai tornare nella linea temporale attuale? Come mostrato più volte da Kishimoto, nel franchise la morte è solamente effimera e una tecnica proibita potrebbe resuscitarlo.

Questo evento è stato immaginato dall'utente Twitter @KakashiXY, il quale sul proprio profilo ha condiviso una straziante clip che vede Jiraya tornare nel mondo dei vivi. Durante il brevissimo video, il Sannin osserva quanto Konoha sia cambiata sotto la guida di Naruto. Quando si sofferma sulle sculture in pietra degli Hokage, Jiraya lacrima di gioia per il risultato raggiunto dal suo amato allievo. Che ne pensate, un giorno potremo effettivamente vedere questa scena? Nel frattempo, Orochimaru è tornato sul campo di battaglia nell'ultimo episodio di Boruto. L'arco narrativo più atteso della serie animata di Boruto sta per iniziare.